Gaziosmanpaşa Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi'nde daireler sahibini buldu

Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve TOKİ Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Banu Tantan da kura törenine katılarak vatandaşların heyecanına ortak oldu.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde vatandaşlar merak ve mutluluğu bir arada yaşadı. İlk kurayı Milletvekili Çamlı ve Başkan Usta birlikte çekti. Yeni evleri belirlenen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Kura töreninde konuşan İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Gecekondu Türkiye'sinden artık insanların modern yaşam alanlarında yaşadığı Türkiye'ye geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gönül yöneticiliğinin temeli atılmıştı. Bugün gelinen noktada çok şükür sözlerimizi tuttuk. Başkan Hasan Tahsin Usta'ya Gaziosmanpaşa'da bu değişimi, dönüşümü sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Karayolları Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi modern konutların yanı sıra yeşil alan ve sosyal tesisleri de barındırıyor. Yeni konutlarında vatandaşlar, bin 200 kişi kapasiteli cami, kapalı spor salonu, kapalı bay-bayan yüzme havuzu, çocuk parkı, kafeterya alanı, 32 derslikli okul ve spor salonu ile her daireye özel bir otopark alanına kavuşacak.

Kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan konutların kura ile sahiplerine ulaştırılacağını belirten Başkan Hasan Tahsin Usta, "Öncelikle orada oturacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Mahallemiz çok büyük bir mahalle. Kentsel dönüşümün temelinden yapılması planlanmış bir daire. 629 konutluk bir etabın TOKİ ile iş birliği yapmak suretiyle tamamlamak üzere geldik. Hak sahiplerimizin kura çekimlerini yapıyoruz bugün. Mutluyuz, heyecanlıyız. Zor bir bölgeydi baktığımız zaman. Şu an hızlı bitirdiğimiz bir bölge konumunda. Özellikle hak sahiplerimize, Gaziosmanpaşa halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Bizimle birlikte beklediler, sabır gösterdiler. Önce gönülleri inşa ettik, sonra konutları inşa ediyoruz” dedi.