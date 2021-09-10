Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi yeni dönemde kapılarını açtı

Sanata gönül veren gençleri profesyonel düzeyde eğitimle geleceğe hazırlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nde 2021-2022 eğitim yılı kayıtları başladı.

Her yıl binlerce çocuk ve genci sanat eğitimleriyle buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nde yeni dönem heyecanı başlıyor. Bu yıl 30 branşta gerçekleştirilecek kurslarda öğrenciler, uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle sanatsal ilgi ve yeteneklerini geliştirecek. Sanata yetenekli gençleri erken yaşlarda keşfedip geleceğe hazırlayan Sanat Akademisi, konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine öğrenci yetiştirmeye devam edecek. Öğrenciler kursların yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği kültürel ve sanatsal etkinliklerde performanslarını sergileme imkânı da bulacak.

Son kayıt tarihi 26 Eylül

Sanat Akademisi kayıtları, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin E-Belediye sayfası üzerinden online olarak alınacak. Vatandaşlar, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve öğrenim durumunu gösteren belgeyi sisteme yükleyerek kayıt oluşturabilecek. Son kayıt tarihi ise 26 Eylül olacak.

Kurs branşları ise bağlama, bateri, gitar, elektrogitar, keman, kemençe, müzik prodüksiyonu, ney, piyano, şan, ud, yan flüt, ritim (perküsyon), İngilizce müzik (3-6 yaş), Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, resim, halk oyunları, kamera önü oyunculuğu, tiyatro, drama, ebru, hüsn-i hat, tezhip, dublaj, diksiyon, kısa film atölyesi, radyo programcılığı, fotoğrafçılık, senaryo yazarlığından oluşuyor.