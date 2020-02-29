Gaziosmanpaşa şehitler için yürüdü

İdlib'de hava saldırısında şehit düşen Mehmetçik için Gaziosmanpaşa'da toplanan yüzlerce kişi slogan atarak yürüyüş yaptı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İdlib'deki hava saldırında şehit düşen askerler için Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meydandan caddelere doğru bir süre yürüyen vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yoldan geçen araçlar da korna çalarak, yürüyüş yapanlara destek verdi.