Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası ilk konserini "Daha Adil Bir Dünya" sloganıyla gerçekleştirdi

Konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasi literatürüne geçen diplomasi mesajlarından oluşan eser büyük beğeni topladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 98 kişilik orkestra, 3 yıllık çalışmanın neticesinde ilk konserini verdi. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, Türk müziği enstrümanları ve klasik batı müziği enstrümanlarının sentezinden oluşan 16 eserle dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Sanatın dönüştürücü gücünü tüm dünyaya duyurmak için 3 yıldır hummalı bir çalışma yürüten orkestra, konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün", "Dünya 5'ten büyüktür" gibi dünya siyasi tarihine geçen diplomasi mesajlarından oluşan "Hayal ve Gerçek" eserine de yer verdi. Eser, salondaki davetlilerden büyük alkış aldı. 10. Yıl Marşı ve Osmanlı dönemi eserlerinin de icra edildiği konserde, geçmişiyle ve geleceğiyle barışık bir Türkiye mesajı verildi.

"Sanatın dönüştürücü gücüne inanıyoruz"

Açılış konuşmasında sanata yönelik çalışmalara değinen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sanatın dönüştürücü gücüne inandıklarını belirterek, "Toplumun her kesiminin ortak paydada buluşabildiğini, bir kez daha Gaziosmanpaşa Sanat Akademimiz, orkestrasıyla bizlere gösterdi. Sanat alanında kendini gösteren Gaziosmanpaşa'da, imkanlarıyla gençlere yol gösteren bir belediyecilik anlayışı ile fark oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Hedef Atatürk Kültür Merkezi'nde konser vermek

Başkan Usta, "Tahmin ettiğimin çok ötesinde ama çok ötesinde çok başarılı bir konser ortaya koydular. Başta çok değerli Cengiz hocamıza, bütün öğrencilerimize, sevgili gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten yapılan çalışmaya, verilen emeğe değdi, hepinizin emeklerine sağlık. Bu güzel gösterinin çok daha mükemmelini, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi'nde sunmak üzere hepsinin alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Tebrik ediyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.