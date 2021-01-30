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Gaziosmanpaşa yeni bir okula daha kavuştu

Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi tamamlandı.

32 derslikli okul, yeni eğitim yılında tam kapasiteyle hizmet verecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Karayolları Kentsel dönüşüm Projesi kapsamında yaptırılan Süleyman Şah Anadolu Lisesi tamamlandı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sadece 9'uncu sınıflarla faaliyete başlayan okulda hali hazırda bin 284 öğrenci bulunuyor. Eğitimler, covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle online olarak devam ediyor. Okul, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.



Tam donanımlı eğitim alanları


8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 derslikli okulda; 700 metrekare alana sahip 200 kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarı, bilişim atölyesi, müzik atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Yeşil alan ve peyzaj çalışmaları yapılan okulda mescit, asansör ve revir gibi fonksiyonlar da bulunuyor.

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