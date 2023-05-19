Gaziosmanpaşa'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği Gaziosmanpaşa Spor ve Gençlik Festivali'nde gençler doyasıya eğlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bahçesinde düzenlenen ve açık havada şölene dönüşen etkinliğe katılan sporcular ve gençlerin coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 5. Gaziosmanpaşa Sanat ve Gençlik Festivali düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi bahçesine kurulan spor alanlarında 19-21 Mayıs tarihleri arasındaki 3 gün boyunca sürecek etkinlikte gençler; spor turnuvalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, yarış simülatörlerinden interaktif oyunlara birçok eğlenceli etkinlikle bir araya geldi. Heyecan dolu festivalde okçuluk, basketbol, karate, tekvando, muay thai, geleneksel sporlar, PS5 turnuvaları, bisiklet akrobasi şovu, jonglör gösterileri, sanal gerçeklik deneyimleri, Formula 1 ve Moto GP yarış simülatörleri, kitap fuarı ve el sanatları sergisiyle gençler; şölen havasında bir bayram yaşadı.

Şenliğin 3 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı vesilesiyle bugün Gaziosmanpaşa'da şenlik var. Tabii Türkiye'de TEKNOFEST var, Gaziosmanpaşa'da, GoptaFest var. Burada teknolojide, bilimde, kültürde, sanatta, sporda çocuklarımıza, etkinlikler yaparak yarıştırıyoruz. 3 gün boyunca bu şenlik devam edecek. Yine konserimiz olacak arada. Yerel sanatçılarımız var, etkinliklerimiz olacak. 3 gün sonunda da inşallah ödüllerimiz olacak. Bütün Gaziosmanpaşa'yı halkını, gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Umarız hava yağmurlu olmaz, hava güzel olur. Etkinlikler güzel olur. TOGG'la büyük ilgi alaka var. TOGG alana yakın olunca insanlar etkinliği de bırakıyor, unutuyor. Özellikle de TOGG'la birlikte resim çektirmek için yoğun bir ilgi var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olunca doğal olan insanlar da inanılmaz ilgi alaka gösteriyor. Buradaki etkinlikte bulunan velilerimiz var. Onlar çocukları etkinlik yaparken velilerimiz de TOGG'la ilgileniyorlar. Biz onlarla beraber aslında motivasyon yakalıyoruz, eğleniyoruz, moral buluyoruz. Tüm gençlerimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Spor Festivali'nde etkinliklere katıldığını söyleyen Ata Can, “Normalde yükseklik korkum vardı. Onu kırmak için denedim ama en üstüne kadar ulaşamadım. Burada söyleyeyim. Çok korkunç geldi ama çok iyi bir deneyim bence. Bu etkinliği yapmaları çok güzel birşey. Ben neredeyse hepsine katıldım ve bence çok güzel bir şeydi yani. Dershane çıkışı buraya geldim. Yani 12'den beri buradayım. Bütün etkinliklere katıldım burada” dedi.