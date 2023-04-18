Gaziosmanpaşa'da 29 araçlık yeni temizlik filosu

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla aldığı 29 araçlık yeni temizlik filosu gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ‘'İlçemize yerli ve öz kaynaklarla bu hizmeti vermenin daha keyifli ve karlı olacağını düşündük'' dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 29 araçlık yeni temizlik filosunu Gaziosmanpaşalı vatandaşların hizmetine sundu. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda yapılan açılışta konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çevre temizliğine dikkat çekerek bu tarz çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

‘'Sıfır Atık ile ilgili sertifikalı bir hizmet yapar duruma geldik''

Konuşmasının başında sıfır atık konusuna değinen Hasan Tahsin Usta, ‘'Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Gaziosmanpaşa'yı gelecek yüzyıla sizlerin dua ve desteğiyle taşımaya devam ediyoruz. 9 yılda, 9 seçim ve pandemi süreci, arkasından ekonomik savaş ve deprem, bu çalışmaları zor duruma sokmuş oldu. Biz, buna rağmen Gaziosmanpaşa'nın hak ettiği yerde olabilmesi adına tüm arkadaşlarımızla beraber gece gündüz bu şehrin değişim ve dönüşümü için çalışmaya devam ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık' anlayışıyla biz de Sıfır Atık Müdürlüğü'nün kuruluşunu gerçekleştirerek çalışmalarımızı başlattık. Sıfır Atık ile ilgili sertifikalı bir hizmet yapar duruma geldik. İlçemizin bir yandan temiz tutulmasını, sıfır atık ile bu şehrin buluşmasını sağladık'' dedi.

"Bizim için önemli olan, şehrimizin temiz olması"

Temizlik için 24 saat hizmet verdiklerini belirten Usta, "Belediye olarak ilk kez Gaziosmanpaşa'da Sıfır Atık, online olarak takip edilebilir bir hale geldi. Tabi ki bizim yaptığımız uygulamalar tek taraflı yürümüyor. Bunlara, vatandaşlarımızın duyarlı olması ve uygunsuz durumları bize bildirmeleri gerekiyor. Bu çalışmalarımıza devam ettirirken, ilçemizin her noktasına konteyner koyma çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bu çalışmalarımızı kiraladığımız araçlarla sürdürüyorduk. Bizim için önemli olan, şehrimizin temiz olması. Geçen sene aldığımız kararla, yeni araçlarımızla yarından itibaren hizmet vermeye başlama noktasına geldik. Gaziosmanpaşa ilçemize yerli ve öz kaynaklarla bu hizmeti vermenin daha keyifli ve karlı olacağını düşündük. Burada şuan 29 aracımız var, eksiklerimizi de en kısa zamanda tamamlayarak kendi araçlarımızla hizmetimizi güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bize gereken desteği verdiği için teşekkür ediyorum. Burada bulunan çöp kamyonlarımızla birlikte araç filomuzu güçlü hale getirerek Gaziosmanpaşa'nın temiz, yaşanabilir, hijyenik bir ilçe olmasına katkı sağlamış olacağız. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum, Allah bizi nice bayramlarda buluştursun, biz de size keyifle bu hizmetleri vermeye devam edelim'' ifadelerini kullandı. Başkan Usta konuşmasının ardından, kurdele keserek yeni temizlik filosunun açılışı yaptı.