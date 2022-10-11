Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Gaziosmanpaşa'da bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle binada bulunanlar mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Çınarcık Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Binanın içinin duman dolması nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar mahsur kaldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.