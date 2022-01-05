Gaziosmanpaşa'da 5 saat arayla aynı noktada 2 kaza

Gaziosmanpaşa'da aynı noktada 5 saat arayla meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 25 Kasım 2021 tarihinde Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde aynı noktada 5 saat arayla 2 trafik kazası yaşandı. İlk kazada, hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarparak yaklaşık 1 metre havaya fırladı. O esnada park halindeki araçtan inmeye çalışan sürücü ise çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. Aynı noktada 5 saat sonra yaşanan ikinci kazada ise seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, sokak üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yere düştü.

İlk kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk tedavisi burada yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün tek taraflı yaptığı kazada ise sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Aynı gün içerisinde aynı noktada yaşanan 2 kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı noktada yaşanan her iki kazayı da gören Selahattin Gürgöze, “Şimdi ilk kaza şu yönden buraya bir araba geliyordu. Park etmiş halde bir araç bulunuyordu. O araç nasıl olduysa, arabada uyudu mu? Ne yaptı bilmiyorum ama bir anda arabanın üstüne çıktı. Yüksek bir ses çıkınca hemen iş yerinden dışarı çıktık. İkinci kazada motosikletli aşağıdan geliyordu, bir anda gaz ile frene aynı anda mı bastı artık orada bir şeyler oldu. Bir anda adam yere düştü. Arada sırada kaza oluyor çok kalabalık bir sokak olduğu için sık sık kazalarla karşılaşıyoruz” dedi.