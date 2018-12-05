Gaziosmanpaşa'da “Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm” Başladı

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarında birinin gerçekleştirildiği Gaziosmanpaşa'da, ada bazlı kentsel dönüşüm modeline geçiliyor. Süreci kolaylaştıracak yeni modelde vatandaşın kentsel dönüşüm için kentsel tasarım projelerine bağlı kalmak şartıyla belediyeye başvurması yeterli olacak.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında ilçedeki tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurduklarını ve köklü çözümler sunan projeler geliştirdiklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Kentsel dönüşümü sadece riskli yapıları yıkarak yenisini inşa etmek olarak görmüyoruz. Binanın yenilenmesi sadece vatandaşın oturacağı alanı konforlu hale getiriyor. Kendi alanında küçük bir dönüşüm sayılabilir ama kent yaşamına bir katkısı yok. Şehirlerin ihtiyaçlara göre yeniden planlanması gerekiyor. Bu nedenle ada bazlı projeler ile yeşil alan, altyapı, otopark ihtiyaçlarını karşılayacak, yolları yeniden planlayacak çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Her daireye bir otopark

Başkan Usta, “Ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamının altına otoparkı şartı koşuyoruz. Planlarımızı her daireye en az bir otopark olacak şekilde hazırlıyoruz. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşüm master planımızla da zaten ilçemize 110 bin araçlık yeni otopark alanı kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ada bazlı kentsel dönüşüm

Ada bazlı kentsel dönüşüm, sadece riskli binayı yenileyerek güvenli hale getiren münferit uygulamalar yerine altyapı, ulaşım, sosyal tesis, otopark, yeşil alan ihtiyaçlarını karşılayacak, adanın tamamını kapsayan büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerini içeriyor. Bu dönüşüm riskli alan ilan edilen bölgelerin dışında kalan yerlerde en az iki parselin birleştirilmesiyle yapılıyor. Alanın, en az 800 metrekare olması gerekiyor. Ada bazlı proje uygulanan bölgelerdeki hak sahiplerinin yeni bir plan yapmadan, plan değişikliğine ihtiyaç duymadan, kentsel dönüşüm için sadece belediyeye başvurması yeterli oluyor.

Güvenli yapı stoğunun artışı hız kazanacak

Ada bazlı imar planıyla büyük çoğunluğunu deprem öncesi yapılmış binaların oluşturduğu konut stoğunun deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Gaziosmanpaşa'da ilk kez uygulanacak olan ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları Şemsipaşa, Bağlarbaşı ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde çok yakında hayata geçirilecek.