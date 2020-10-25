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Gaziosmanpaşa'da alt geçitte bir kişi ölü bulundu

Gaziosmanpaşa’da Şehit Mustafa Yeşil Alt Geçidi’nde bir kişi ölü bulundu.

Gaziosmanpaşa'da Şehit Mustafa Yeşil Alt Geçidi'nde bir kişi ölü bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen Kenan Kahraman'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.


Olay Gaziosmanpaşa Çukurçesme Caddesi Şehit Mustafa Yeşil Alt Geçidi'nde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, alt geçitte hareketsiz yatan Kenan Kahraman'ı gören Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde görevli temizlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 59 yaşında olduğu öğrenilen Kahraman'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Kahraman'ın yakınları polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine geldi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kahraman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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