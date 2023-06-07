Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesinde direğe çıkıp silahla ateş açan maganda yakalandı

Gaziosmanpaşa'da asker uğurlama eğlencesinde demir korkuluklara çıkarak dans edip, silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

4 Haziran Pazar günü Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker uğurlama eğlencesine katılan bir kişi, demir korkuluklara çıkmış, müzikle birlikte dans etmeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra ise yanındaki tabancayı çıkaran şahıs havaya ateş etmeye başlamıştı. Havaya ateş eden kişi, kendisini uyaran bir kadına da tabanca doğrultmuştu. Kadın oradan uzaklaşırken, o anlar kameraya yansımıştı.

Maganda yakalandı

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme başlatıldı. Tabancayla havaya ateş açan kişinin kimliği tespit edildi. M.G. (17) isimli şüpheli, olayda kullandığı kurusıkı tabancayla 6 Haziran'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “6136 SKM” suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.