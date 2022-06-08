Gaziosmanpaşa'da bebek arabası hırsızlığı kamerada

Gaziosmanpaşa'da bir market önünde bulunan bebek arabasını gözüne kestiren ve yanında çocuk bulunan kadın keşif yaptığı yerde güvenlik kamerasını fark etmedi. Dakikalar sonra hiç bir şey olmamış gibi bebek arabasını çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan apartmanda oturan bir aile bebek arabasını binanın altında bulunan marketin önüne bıraktı. İlk önce çocuğunu eve çıkaran anne daha sonra market sahibini arayarak bebek arabasının market önünde unuttuğunu söyledi. Market sahibi daha sonra güvenlik kamerasını inceleyerek bebek arabasının çalındığını fark etti.

Keşif ve hırsızlık anı kamerada

Önceki gün gerçekleşen hırsızlık olayında yanında çocuk bulunan bir kadın ilk önce market önüne bırakılan bebek arabasını gözüne kestirdi. Bir süre etrafı gözetleyen kadın daha sonra yanında bulunan çocukla birlikte markete girdi. Kısa bir süre marketten hiç bir şey almadan çıkan kadın tekrar etrafı gözetledikten sonra bebek arabasını alarak oradan uzaklaştı. Etrafı gözetledikten sonra kendisine aitmiş gibi bebek arabasını çalarak oradan uzaklaşan kadın hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı sonrası Market sahibi Serdar Başar, “ O esnada içeride müşterim vardı bende içerideydim. Ben bebek arabasının burada olduğunun farkında değildim. Müşteri buraya bırakmış. Bende dolabın önünde duruyordu diğer tarafa aldım. İçeri girip çıktım ben ama gelen giden yoktu. 5 dakika sonra aşağıdan bir kadın ile bir çocuk geliyordu. Normal bir şekilde arabaya bakıp yukarı doğru geçtiler. Ben o esnada içerideyim. Dışarıyı kamerayla izliyorum. Bir daha geri gelip dükkana girdiler. Biraz turlayıp çıktılar. Tuhaf bir hareketleri vardı. Zaten hiçbir şey almadan dışarı çıktılar. Kapıdan çıkınca bebek arabasına doğru yöneldiler. 15-20 saniye arabanın etrafında durarak sağı solu gözetlediler. O esnada kamerayı gözlerine kestiremediler. Sonra da bebek arabasını kendilerininmiş gibi alıp yukarı doğru devam ettiler” dedi.