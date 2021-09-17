Gaziosmanpaşa'da belediyenin kurslarına katılan 149 öğrenci üniversiteli oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına katılan 149 öğrenci, Yüksek Öğrenim Sınavı'nda (YKS) başarı elde ederek üniversiteli oldu. Üniversiteyi kazanan öğrencilere kutlama yemeği düzenlendi.

Üniversite sınavlarına Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği hazırlık kurslarına katılarak hazırlanan 149 öğrenci, üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşadı. Hazırlık kurslarına katılım sağlayan 149 öğrenciden 18'i spor akademisine hazırlanarak Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümünü kazanırken birçok öğrenci başka bölümlere yerleşti. Sanat Akademisi bölümünden ise 13 öğrenci Konservatuar ve Güzel Sanatlar bölümüne yerleşti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın da katılımıyla üniversiteyi kazanan öğrenciler için belediyenin Kültür Merkezi'nde kutlama yemeği verildi. Başkan Usta, üniversiteye yerleşen gençleri tebrik ederek başarılar diledi.

Kültürü sanatı ve sporu bir çatı altında topladığını ifade eden Usta, "Başta gençlerimizin ama ne açıdır ki başta öğretmenlerimizin de kültüre, sanata yönelik bir yatırım olmadığını tespit etmiş olduk. Arkadaşlarımızın da çok büyük gayreti, çabası, emeği sonucunda bilendim. İlçe spor müdürlüğümüzle iş birliği yapmak suretiyle Gaziosmanpaşa'daki gençlerimizin hayalleri gelecekleri nasıl şekillenmeli biz bu şehre nasıl bir şey yapacağız düşüncesiyle yola koyulduk. Bu şehirde kültürün, sporun, sanatın ve onun çatısında eğitimin kendisini baş sıraya aldık. Bu şehrin geleceğiyle ilgili kültür ve sanatın önemli olduğunu biz de önemsedik ve öncelikli olarak da bu alandaki hizmete daha fazla ağırlık vermeye başladık. Bu gün gördüğüm tablo bizi o kadar mutlu etti o kadar çok gururlandırdı ki ben söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Başta emeği geçen takım arkadaşlarıma özellikle öğretmenlerimize, sanat akademisindeki hocalarımıza ve ilk kez bu sene yaptığımız beden eğitimindeki antrenörlerimize ve kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üniversite hazırlık kursunda eğitim gören Hamza Karaman duygu ve düşüncelerini anlattı. Gaziosmanpaşa Sanat Akademisinde hazırlanan Karaman, "İstanbul Teknik Üniversitesi müzik bölümünü kazandım. Burada gördüğüm eğitimden memnunum. Hasret hocama çok teşekkür ediyorum. Öğretmen kadrosu ve öğretim şekli de çok iyi ilk başladığımda biraz heyecanlıydım. Yapamayacağımı kazanamayacağımı düşünmüştüm. Sınavlarda da biraz heyecan yaptım. Ama sonuç olarak verdiğim emekler boşa gitmedi" ifadelerini kullandı.

İlk okul yıllarından beridir müzikle uğraşan Turgut Vardı Sakarya Üniversitesi'ni kazandığını söyleyerek, "Kendimi biraz daha eğitmek geliştirmek istiyordum. Bu yüzden Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'ne başvurdum. Hasret hocamın eşliğinde konservatuara hazırlandım. Aynı zamanda ses eğitimi dersleri aldım. Sakarya Üniversitesi'ni kazandım. Bize bu imkanı sunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.