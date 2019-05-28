Gaziosmanpaşa'da bin 200 "Çevre elçisi" Dünya Çevre Günü'nü kutladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocuklara küçük yaştan itibaren çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırarak çevre dostu nesiller yetiştirmek amacıyla okullarda eğitim verdiği bin 200 “Çevre Elçisi” öğrenciyi Dünya Çevre Günü'nde bir araya getirdi. Bu kapsamda yürüyüşle başlayan etkinlikler, öğrencilerin ritim şovları, tiyatro ve şiir gösterileriyle devam etti.

Bağlarbaşı Caddesi'nden Gaziosmanpaşa Meydan'a kadar Çevre Elçilerinin yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, öğrencilerin ritim şovları, tiyatro ve şiir gösterileriyle devam etti. Çevre Elçisi çocuklar ellerinde “Her atık çöp değildir”, “Evrene zarar verirsen sen zarar görürsün”, “Doğanın pili bitmesin” pankartlarıyla yürüdüler. Gösterilerin ardından Çevre Elçisi Sınavı'ndan 100 puan alan öğrencilere bisikletleri ve Okullar Arası Geri Dönüşebilir Atık Toplama Yarışması'nda dereceye giren okullara tablet, ağaç kitaplık, potalı kaydırak, hijyen seti ödülleri takdim edildi.

Çocuklarla birlikte davul çalan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Öncelikle Dünya Çevre Günü vesilesiyle çevreye duyarlı kitleleri, çevreyi sahiplenen herkesi kutluyorum. Bize ecdadımızdan miras kaldığı şekliyle korumak ve yavrularımızla birlikte geleceğe miras olarak bırakmak zorundayız. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın başlatmış olduğu sıfır atık projeleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında ödül alan, dereceye giren öğrencilerimize burada ödüllerini takdim ediyoruz” dedi.

Tiyatro gösterisine katılan Ecrenur Tanır, “Bence çok güzel bir etkinlikti. Tiyatromuzu da herkes seyretti. Bence çok güzel oldu. Halk oyunları da diğer etkinlikler de bence çok güzeldi bugün” diye konuştu.

Tiyatro gösterisi için öğretmenine teşekkür eden Melisa Yılmaz ise “Ben uğurböceği rolündeydim. Bu tiyatrodan çok memnun oldum. Öğretmenimize de bu tiyatroyu yaptığı için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.