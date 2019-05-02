Gaziosmanpaşa'da camiler "11 Ayın Sultanı"na hazır

11 Ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziosmanpaşa'da camiler büyük bir titizlikle temizleniyor.

11 Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziosmanpaşa'da Ramazan hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi vatandaşların daha temiz ve nezih bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için camilerde temizlik çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bunun için ilçede bulunan toplam 82 camide Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titiz bir çalışma yapılıyor. Bu kapsamda Bağlarbaşı Camii'ne gelen ekipler Ramazan öncesi camide hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, halıları ve cami içerisini titizlikle temizledi. Camilerin içerisinde ve avlusunda yapılan çalışmalarla ilk teravihe hazır hale gelen camiler, Ramazan boyunca gül kokacak. Gaziosmanpaşalılar hem camilerin temizlenmesiyle hem de birbirinden farklı etkinliklerle Ramazan ayını tüm maneviyatı ile hissedecek.

‘Manevi iklimin daha yoğun hissedilmesi için cemaatimize bu hizmeti sunmayı sürdürmekteyiz'

Gaziosmanpaşalı vatandaşların Ramazan ayının maneviyatını daha iyi hissetmesi için ekipler tarafından bu hizmeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kütük, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'a ulaşmış durumdayız. Zaten camilerde rutin olarak yaptığımız bu temizlik hizmeti, Ramazan ayında tüm ekiplerimiz tarafından arttırılmış durumda. Cami avlusundan merdivenlere, mihraptan minbere kadar her yerin temiz olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyoruz. Özellikle gül suyuyla bu iklimi daha iyi yaşayabilmeleri anlamında ve manevi iklimin daha yoğun hissedilmesi için cemaatimize bu hizmeti sunmayı sürdürmekteyiz. Tüm mahallelerimizde Ramazan boyunca bu hizmet devam edecek. Herkesin Ramazan'ını kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür eden temizlik personeli Emine Güneş, “Biz her yıl Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak camilerimizi gül suyu eşliğinde temizlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için belediye başkanımız Hasan Tahsin Usta, her yıl bu şekilde hizmetlerine devam ediyor. Bizi de böyle bir manevi görevde onurlandırdığı için kendisine ayrıca teşekkür ederiz. Ramazan ayı münasebeti ile bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan herkese sağlık ve barış getirsin" dedi.