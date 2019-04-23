Gaziosmanpaşa'da çocuklar gönüllerince eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, ‘Çocuk Şenliği' düzenledi. Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuk Şenliği' renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar gönüllerince eğlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri ve Sanat Merkezi eğitmenleri tarafından oluşturulan atölyelerde çocuklar hünerlerini sergileyerek gönüllerince eğlendi. Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çocuklarla bir araya gelerek, atölyelere katıldı.

Dünya'da çocuk bayramının kutlandığı ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hastan Tahsin Usta,'' Bizler çocukluğumuzu yaşayamadık. Bugünün çocuklarıyla kendi çocuklarımızla bu anlamlı günü yaşamak istiyoruz. Bu kapsamda 99 yıldır kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün çok daha anlamlı bir şekilde kutlanıyor olması bizleri umutlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Dünya tek bizim ülkemizde çocuk bayramı kutlanıyor. Bu çok anlam ifade ediyor. Bizde kendi bünyemizde, sanat akademimizde çocuklarımıza dönem boyu öğrettiğimiz meziyetlerini, marifetlerini, yaptıkları eserleri burada sergileme imkanı buluyor. Bunun yanında bayramımızda kutlamış oluyoruz'' dedi.

Çocuk Şenliği'nin güzel geçtiğini belirten Naz Bozacı,'' Çok güzel geçiyor. Buradaki killerle oynuyoruz. Yapılan etkinlikler son derece güzel ve biz çocuklar olarak keyifli dakikalar geçiriyoruz'' diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen atölyelerin yanı sıra Sanat Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin oluşturduğu bir koroda ‘Çocuk Şenliği'nde' sahne aldı. Koro tarafından söylenen şarkılara eşlik eden çocukların keyifli dakikalar yaşadığı görüldü.