Gaziosmanpaşa'da çocuklar hayvan barınağını gezip, mama dağıttı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte minikler, önce hayvan barınağındaki kedi ve köpekler ile bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağının uzman personeli eşliğinde barınağı gezen öğrenciler, barınak hakkında bilgi aldı. Etkinlik kapsamında minik öğrenciler, daha sonra Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde "hayvan sevgisi" temalı ‘Masal ile Minnoş' tiyatro oyununu izledi. Minikler tiyatro oyununun ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın eşliğinde Bağlarbaşı Caddesi'nde yürüyüş yaparak, sokak hayvanlarına kedi ve köpek maması dağıttı.

“Hayvanlar bizim gibi canlı varlıklar onlar bize Allah'ın emaneti”

Etkinliğe katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hayvan sevgisinin önemine değinerek, “Bugün hayvanları koruma ve sevme günü, bu anlamda farkındalık oluşturmak üzere çocuklarımızla hayvanlar üzerine bir çalışma yapıyoruz. Öncelikle hayvanların sevilmesi, korunması ve yaşatılması için yapılması gerekenlerin yapılması hususunda mesaj içeren bir tiyatroya götürdük. Kediler ve köpekler için özel hazırlamış olduğumuz mamaları çocuklarımızın su kaplarıyla birlikte kullanıcılara takdimini yapıyoruz. Hem farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımızın hayvanlara olan sevgi ve alakasını büyüklerimizle paylaşmak istiyoruz. Biz hayvanları koruma bilincini arttırmalıyız. Onlar bize Allah'ın emaneti ve onları biz korumalı ve yaşam alanlarını güzelleştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

"Bu yüzden çok mutluyuz"

Sokakta mama dağıttığını söyleyen Arda Işıtan, “Elimizde kedi ve köpek maması var. Bugün hayvanları koruma günü olduğu için vatandaşlarla mama dağıtacağız. Hayvanlara bazen şiddet uyguluyorlar, bunu önlemek için böyle bir farkındalık oluşturduk. Bu yüzden çok mutluyuz” dedi. Hayvanların korunması gerektiğini belirten Ceylanur Bıldır ise, “Hayvanları beslemek için mama aldık. Sokaktaki köşelere kapların içine dökerek hayvanlara vereceğiz. Hayvanları korursak hayvanlar da bize sütünden yumurtasından etinden verirler” ifadelerinde bulundu.