Gaziosmanpaşa'da çocuklar, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, Mevlana Mahallesi'ndeki Gazikent Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle beraber fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Usta'nın yanı sıra fidan dikimi etkinliğine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve çok sayıda Gaziosmanpaşalı genç katıldı.

“Ağaç dikmek, insan yetiştirmek kadar bizim asli görevimiz”

Gaziosmanpaşa'da fidan dikmeyen kimsenin kalmamasını istediğini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her şeyden önce ağaç dikmek, insan yetiştirmek kadar bizim asli görevimiz. Bu inançla bir okulun bahçesini tercih ettik. Cumhurbaşkanımızın ülke genelinde başlatmış olduğu Milli Ağaçlandırma etkinliği kapsamında bugün okul bahçesinde çocuklarımızla bu etkinliğe katılıyoruz. Ancak buranın ayrı bir özelliği var. Bu okulda hiç ağaç dikmeyen çocuklarımız var. Ağaç dikilirken hiç görmeyen çocuklarımız var. Onlara bunu yaşatmak ayrı bir mutluluk tabii ki. Ağacın dikilmesini, dikildikten sonra bakılmasını onlara zimmetliyoruz. Herkes bir ağaç sahipleniyor. İnşallah onların büyümesi, gelişmesiyle ilgili sorumluluk da onların olacak. Bundan sonra bu okulda okuyan öğrencilere, bu çocuklarımızın bir armağanı olacak bu ağaçlar. Halk tabirinde bir söz vardır: ‘Bir dikili ağacım yok' diye. Gaziosmanpaşa'da isteyen herkesin istediği yere en az bir ağaç dikmesine öncülük etmek istiyorum. Ağaç dikmek isteyen, fidan dikmek isteyen her vatandaşımıza da bu fidanı temin etme sözü veriyoruz çünkü şehir yeşillendikçe, yaşadığımız mekanlar güzelleşiyor, daha çok anlam ve değer kazanıyor, insanların aslında özgürlüğü geliyor kendine. Öyle hissediyor. Biz de tüm vatandaşlarımızı buldukları boş alanlara mutlaka ağaç dikmeye buradan çağrıda bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Daha önce hiç fidan dikmediğini söyleyen 12 yaşındaki İkbal Öz, “İlk defa fidan dikiyorum. Bence bu duyguyu herkes yaşamalı. Çok güzel bir duygu. Fidanı çünkü elliyorsun yani stresini atıyorsun çok güzel bence. Sulayacağım, bakacağım. Ben bundan sonra diğer öğrencilerin de buna bakmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Fidan dikmeyi çok sevdiğini belirten 11 yaşında olan Akif Güler, “Ailemle beraber köyde fidan dikmiştim. Fidan dikmek çok güzel bir şey. Hayatımıza bir renk katıyor. Hijyenimizi sağlıyor. Doğamızı güzelleştiriyor, yemyeşil bir doğa oluyor. Doğaya bir el atmak işin yani doğaya yardımcı olmak için dikmiştim. Bununla ilgili çok mutluyum. Öğretmenime beni seçtiği için çok teşekkür ederim” dedi.

İlk defa fidan diken 14 yaşındaki Hazal İnci Çavdar, “İlk defa fidan diktim ama normalde çiçek falan ilgileniyorum. Biraz duygusal ve mutlu bir duygu. Bence her insan fidan dikmeli. Doğada aslında herkes fidan dikmeli çünkü doğada yeşillik olması lazım bence oksijen almamız için. Suladım zaten ama tekrar isterlerse sulayabilirim” dedi.