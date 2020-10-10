Gaziosmanpaşa'da çöpler sanata dönüştü

Gaziosmanpaşa'da ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında ‘Çöpten Sanata Doğanın Dönüşümü' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında geri dönüşümle çöpten elde edilen materyaller, adeta birer sanat eserine dönüştü.

Çantadan, gitara kadar birçok eşyanın bulunduğu sergi, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın kurdeleyi kesmesinin ardından açıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Bakan Kurum, çalışmalar hakkında Başkan Usta'dan bilgiler aldı. Ziyaretin sonunda geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerden bir kaçı Bakan Kurum'a hediye edildi.

Sergiye katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Gaziosmanpaşa'mız hem kentsel dönüşümde, hem de çevre duyarlılığında İstanbul'umuzda kendini öne çıkaran bir ilçemiz. Buradaki kadınlarımız ve çocuklarımız geri dönüşüm çerçevesi içinde güzel bir sergi açtılar. Atık olan malzemeleri bir sanat eserine dönüştürdüler. Sıfır atık projesi bizim için çok önemli bu kapsamda ciddi işler yapıyoruz” dedi.