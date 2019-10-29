Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı Gaziosmanpaşa'da coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Gaziosmanpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen törene Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede eğitim gören öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikler öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları ve engelsiz mehteran gösterisiyle devam etti. Bando eşliğinde öğrencilerin ellerinde Türk bayrağıyla yaptığı geçit töreni ise coşkulu anlara sahne oldu. Resmi törenin ardından Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde “Cumhuriyet” temalı resim sergisi ziyarete açıldı. Etkinlikler, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin konseriyle son buldu.

Programın ardından konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Kendi değerlerine, geçmişine, kültürüne ve ülkesine sahip çıkarak 96 yıl sonra milletin bayramına ve değerlerine verdiği önemi gösteriyor. Biz de 96 yıl sonra bu cennet vatanı bize emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarına ve özellikle de kanını, canını feda eden şehit ve gazilerimize şükran duygularımızı bugün tekrar tazeledik. İyi ki milletimiz var, iyi ki devletimiz var, iyi ki cumhuriyetimiz var. Bugünleri bize emanet eden herkese Gaziosmanpaşa'dan şükranlarımızı haykırıyoruz” dedi.