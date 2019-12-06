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Gaziosmanpaşa'da daireler 550 günde teslim edilecek

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihalesi yapıldı.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ihalesi yapıldı. 813 konut, 31 dükkân, 813 araçlık kapalı otoparkın yapılacağı projede hak sahipleri 550 gün sonra evlerine kavuşacak.


Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız yapıları güvenli ve kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen Bağlarbaşı Mahallesi 7B kentsel dönüşüm bölgesinin ihalesi tamamlandı. TOKİ güvencesi ile yapılacak olan inşaatın ihalesini Egemen İnşaat&Mehmet Çelik Ortaklığı kazandı. Firma inşaat alanında çalışmalara başladı. Kentsel dönüşüm kapsamında bölgeye 813 konut ve güvenli yaşam alanları inşa ediliyor.



Her daireye bir otopark


Toplam 140 bin metrekare alanda inşa edilen proje kapsamında 813 konut, 31 dükkan, 813 araçlık kapalı otopark, yeşil alan ve sosyal donatılar yapılacak. Projede her daire kendi otopark alanına sahip olacak.



Yatay mimari uygulanacak


Mahalle ve komşuluk kültürünü esas alan projede yatay mimari konsepti uygulanacak. Proje alanı içerisinde peyzaj düzenlemeleri ile 700 adet ağaç dikilerek yeşilin hakim olduğu nefes alan bir yaşam alanı inşa edilecek. İnşaat 550 günde tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslimleri yapılacak.

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