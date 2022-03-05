Gaziosmanpaşa'da dostluk maçı

Maç 1-1 sonuçlandı.

İsrail'den İstanbul'a gelen Abu Goch Mevssert Spor Kulübü, Gaziosmanpaşa Belediyesi Beşyüzevler Spor Kulübü takımıyla dostluk maçı yaptı. Beşyüzevler Stadı'nda yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Kardeşliğin pekişmesi amacıyla yapılan maçta takımlar kıyasıya mücadele etti. Maçı izlemeye Beşyüzevler Spor Kulübü Başkanı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, Abu Goch Mevssert takımının Teknik Direktörü Dawood Badran ve çok sayıda vatandaş geldi.

"Önemli olan dostluk ve kardeşlik"

Dostluk ve kardeşliğin önemine dikkat çeken Beşyüzevler Spor Kulübü Başkanı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral şöyle konuştu: "Bundan 15 gün önce Kudüs'te bir Türk dostumuz dedi ki, İsrail'den Arapların ve Musevilerin oluşturduğu bir kulüp var. İstanbul'a gelecekler saha ve maç yapacak takım istiyoruz. Biz de memnuniyetle kendi tesislerimizi açacağımızı misafir edeceğimizi söyledik. Kısmet oldu dün geldiler burada servisle aldırdık. İdman yaptılar. Bugün de bizim takımımızın genç takımıyla bir maç yapacaklar. Önemli olan dostluk ve kardeşlik. Bütün ülkedeki gençlerin birbiriyle kaynaşması yani bizim buradaki amacımız gençliğe hizmet ediyoruz. Dostluklar pekişsin savaş olmasın barış olsun istiyoruz. O yüzden sporda en güzel barış köprüsü spora hizmet ediyoruz."