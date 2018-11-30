Gaziosmanpaşa'da 'engelsiz' futsal maçı renkli görüntülere sahne oldu

Gaziosmanpaşa'da engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'engelsiz' futsal maçı renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence dolu dakikaların yaşandığı maça iki takım oyuncuları da “Hayatı paylaşmak için engel yok “ sloganıyla çıktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında engelliler için bir futsal maçı düzenledi. Engelli yaşama dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yapılan maçta Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi takımı kırmızı forma ile Gaziosmanpaşa İlçe Engelli Futsal takımı ise beyaz forma ile mücadele etti. Renkli görüntülerin oluştuğu maçta engelli bireyler 'Biz de Varız' diyerek spora olan tutkusunu sahada gösterdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen dostluk maçını 6-5 Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi takımı kazandı. Düzenlenen organizasyona Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Usta salonu gezerek engellilerle tek tek selamlaştı, fotoğraf çektirdi. Başlama vuruşunu gerçekleştiren Başkan Usta, maç sonunda oyunculara kupa ve madalya takdim etti.

“Gençlerimizin engel tanımayan bu arzularını gerçekleştirerek onları sporla buluşturuyoruz“

Gaziosmanpaşa'dan gençleri bir araya getirerek engelliler için bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Dünya Engelliler Haftası sebebiyle ilçemizdeki fiziksel engelli gençlerimiz ile birlikte bir etkinlik düzenledik. Okullarımızdan, belediyemizin engelli merkezinden katılan gençlerle bir farkındalık oluşturmak, gençleri spora teşvik etmek, farklı okullardaki engelli kardeşlerimizle birlikte kaynaşma sağlamak, Suriyeli çocuklarımızla bir entegrasyon oluşturmak, engel tanımayan bir gençliği burada oluşturabilmek istedik. Gençlerimizin engel tanımayan bu arzularını gerçekleştirerek onları sporla buluşturuyoruz“ diye konuştu.

“Onlarında önündeki tüm engelleri aşacak şekilde spora, kültüre ve sanata bağlı olarak yaşayabilmelerine imkan sağlayalım“

Engelli gençlerin önündeki tüm engelleri aşarak onlara spor konusunda yardım etmemiz gerektiğini ifade eden Başkan Usta, “Bazı gençlerimizin profesyonel futbol hevesi içerisinde olduğunu, oynama arzusu içerisinde olduğunu gördüm. Bazıları da ilk kez böyle bir müsabakayla buluşuyorlar. Eminim ki onlarında ilerleyen süreçlerde bu heyecanları artmak suretiyle spora, futbola karşı olan duyarlılıklarını geliştirmek ve sporla onları daha iyi bir noktaya taşımak mümkün olacak. Biz yeter ki zihnimizde onlara karşı bir engel oluşturmayalım. Onlarında önündeki tüm engelleri aşacak şekilde spora, kültüre ve sanata bağlı olarak yaşayabilmelerine imkan sağlayalım “ dedi.

Bugünün engelliler günü olduğunu ve maçı kazanacaklarını söyleyen Ramazan Taşdemir, “Bugün forvet oynayacağım. Net kazanacağıma inanıyorum. Bugün engelliler günü. Bu bizim takımımız ve yeneceğiz “ ifadelerini kullandı.

Futbolu izlemeyi daha çok sevdiğini belirten Ferdi Mumay, “Bugün futbol maçı yapacağız. Ben defansım. Engelleri aşmak için bir futbol maçı düzenlendi. Futbol oynayacağız. İnşallah kazanacağız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Heyecanlıyım. Futbolda pek iyi sayılmam. Futbolu izlemeyi daha çok seviyorum “ şeklinde konuştu.