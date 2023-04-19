Gaziosmanpaşa'da esnaftan AK Parti'li adaylara öneri

Gaziosmanpaşa'da seçim çalışmaları için saha da olan AK Parti 2. Bölge Adayları İsmail Emrah Karayel ve Şevki Şar gün boyu bir dizi programa katıldı. Adayların ziyareti esnasında bir esnaf, “Böyle lider bin yılda bir gelir biz Cumhurbaşkanımızın samimiyetine güveniyoruz, sizlerde öyle çalışırsanız başarılı olacaksınız” dedi.

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan AK Parti bugün Gaziosmanpaşa'da iki vekil adayı ile birlikte bir dizi seçim programlarında bulundu. Sabahın ilk saatlerinde başlayıp sahur vaktine kadar devam edeceği öğrenilen programlar arasında yapılan esnaf ziyaretlerinde vekil adayları esnaflardan olumlu dönüşler alırken bir esnaf vekil adaylarına öneride bulunarak, “Biz Cumhurbaşkanımızın samimiyetini biliyoruz onun gibi lider bin yılda bir gelir sizde onun gibi çalışırsanız başarılı olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından adayların iftar ve sahur programları dahil olacak şekilde planlanan programlara katılıp çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti ikinci Bölge Milletvekili Adayı ve AK Parti MKYK üyesi Şevki Şar, “Bugün Gaziosmanpaşa'da seçim koordinasyon merkezimizin yaptığı görevlendirme neticesine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz her gün bir ilçede görevlendiriliyor ve çalışmalarımızı yürütüyoruz, sabah saatlerinde bu ilçemize geldik ve brifingimizi aldıktan sonra saha çalışmalarımıza başladık. Şu anda esnaflarımızı ziyaret ediyoruz ve seçim çalışmalarına hızlı şekilde devam ediyoruz. Halkımızın teveccühü oldukça fazla yarın da Esenler ilçemizde olacağız. Ramazan bereketli geçiyor erken başladığımız programlarımız sahur vaktine kadar devam ediyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımız bayramın ilk günü Gaziosmanpaşa'da”

İlçe genelinde yapılan çalışmalara katılan bir diğer Milletvekili Adayı İsmail Emre Karayel ise, “Bugün milletimizle, vatandaşlarımızla hasbihal edip onların önerilerini alıyoruz. Sahada bu desteği görmek bizim için oldukça kıymetliydi bugün de baya bir destek mesajı aldık. Bayramın ilk günü Cumhurbaşkanımız Gaziosmanpaşa'da olacak vatandaşlarımızı o programa davet ediyoruz” şeklinde konuştu.