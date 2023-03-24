Gaziosmanpaşa'da fırın, lokanta ve pazarlara Ramazan denetimi

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Bağlarbaşı Semt Pazarı'ndaki tezgahları denetledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde ilçedeki gıda işletmelerinin üretim, depo ve satış yerleri hijyen açısından incelendi. Fırınlarda ise denetimler çerçevesinde ekmeklerin gramajı ölçüldü, fiyat kontrolü yapıldı. Pazar yerlerinde hijyen, düzen, tartı ve etiket denetimi gerçekleştiren zabıta ekiplerine, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Ekiplerle birlikte Bağlarbaşı Semt Pazarı'nı denetleyen Başkan Usta, kurallara uyan pazar esnafına teşekkür etti.

“Bu denetimleri Ramazan boyu yapmaya devam edeceğiz”

Denetimler hakkında bilgi veren Başkan Usta, “Birçok alışveriş noktasında ve pazarlarda zabıta arkadaşlarımız denetim yapıyor. Biz de onlara eşlik ettik, Bağlarbaşı Pazarımızı ziyaret ettik birlikte. Tabii ki arzumuz burada öncelikli olarak, fiyatların uygun ve hijyenik olduğu bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlamak. Bizler, değişik ortamlarda, değişik zamanlarda bu denetimleri Ramazan boyu yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılıklarını bekliyoruz. Bize, tespit ettikleri şikayetlerini iletmelerini bekliyoruz. İnşallah hep birlikte Ramazan'ın huzur içinde geçmesini temenni ediyoruz” dedi.