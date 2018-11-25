Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen kros müsabakalarında öğrenciler kıyasıya yarıştı

Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen Atatürk'ü Anma Kros Koşularında öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Oldukça çekişmeli geçen yarışlar havadan görüntülendi. Yarış renkli anlara sahne oldu.

Gaziosmanpaşa'da Yaşam Boyu Spor Projesi kapsamında Atatürk'ü Anma Kros Koşuları gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda öğrenciler birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, koşular havadan da görüntülendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yaşam Boyu Spor Projesi kapsamında Atatürk'ü Anma Kros Koşuları gerçekleştirdi. Öğrencilerde spor bilinci oluşturmak amacıyla yapılan koşular, küçük kızlar 800 metre, küçük erkekler bin 200 metre, Yıldız Kızlar bin 500 metre, Yıldız Erkekler 2 bin metre, Genç Kızlar 2 bin metre ve Genç Erkekler 3 bin metre kategorilerinde koşuldu. Gaziosmanpaşa Mavigün Koleji'nin önünde başlayan ve oldukça çekişmeli geçen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği koşular havadan da görüntülendi. Tüm koşuların tamamlanması ile beraber ödül törenine geçildi. Koşularda ilk üç dereceye giren öğrencilere madalya, takım halinde dereceye giren okullara ise kupa verildi.

Genç erkekler kategorisinde 1'inci olan Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan Karaca, "Birinci olmayı hedefliyordum. Sonuçtan memnunum. Hazırlandığım söylenemez. Daha önce hiç koşuya katılmadım. Futbol oynuyorum, kondisyonum yerinde. Ortam eğlenceli. Spor sağlıklı yaşama için en önce geliyor. Spor yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Yıldız Kızlar 2'ncisi olan 23 Nisan İlköğretim Okulu öğrencisi Berfin Kalkan ise, "İyi güzel geçti. Korku sardı önce ama düdük çalınca birdenbire hızlandım ve birinci oldum. Hocam çalıştırdı bizi. Sporu çok seviyorum. Eğlenceli bir şey. Teşekkür ediyorum belediyemize bu etkinlik için" dedi.