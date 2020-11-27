Gaziosmanpaşa'da gönüllü afet ekipleri kuruluyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden (GOP-AR) 4 personel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ankara'da düzenlenen “Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi”ne katıldı. Seminerin ardından sertifikalarını alan GOP-AR personelleri, “eğitmen” unvanıyla mahallerde kurulacak olan gönüllü afet ekiplerine yönelik eğitimler düzenleyecek. Ayrıca personeller, ilçedeki kurumlarda da afet farkındalığı oluşturmak amacıyla eğitim ve seminerler verecek.

Deprem ve Afet Bilinci Oluşturulacak

Çalışma kapsamında gönüllü mahalle afet ekiplerine yönelik Temel Afet Bilinci'nden başlayarak kademeli olarak eğitimler düzenlenecek. AFAD ile koordineli biçimde gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından mahalle gönüllülerinin deprem başta olmak üzere afetlere karşı tam donanımlı ve profesyonel seviyeye gelmesi için çalışmalar yapılacak. Gönüllü mahalle ekipleri, meydana gelebilecek deprem ve diğer olası afetlerde, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına destek olurken, mahalle sakinlerinin bilinçli biçimde hareket etmesine katkı sağlayacak.