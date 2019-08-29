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Gaziosmanpaşa'da halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada

Gaziosmanpaşa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsünün duvara çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsünün duvara çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaza, Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, otobüsün kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüs hızlı bir şekilde gelerek, önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpıyor ve yerinden söküyor, ardından apartmana çarpıyor. Sonrasında ise yaşanan panik ortamı görülüyor.

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