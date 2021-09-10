Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümü bilinmeyen bir sebeple alev aldı.
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümü bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İlk müdahaleyi aracın şoförü gerçekleştirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Gaziosmanpaşa Meydan'da durağa yanaşan İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. İlk müdahaleyi otobüsün şoförü yaparken, olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüste bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.
Olayın ardından polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.