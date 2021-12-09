Gaziosmanpaşa'da istihdama tam destek sürüyor

Mülakatların ardından 150 personel, hastanede çeşitli görevlerde istihdam edilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, istihdam buluşmaları kapsamında iş arayan vatandaşları, özel sektör firma temsilcileriyle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi personel alımı için Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda toplu mülakat gerçekleştirildi. Aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkhane personeli, güvenlik personeli, garson, temizlik personeli ve taşıma personeli alımları için gerçekleştirilen mülakatların ardından uygun nitelikleri taşıyan vatandaşların iş başı yapması sağlanacak.

İş başvurusunda bulunan Cihan Fidan, “Garsonluk pozisyonu için başvurumuzu yaptık. Yardımcı oldular, sağ olsunlar. İnşallah hayırlısıysa olsun yani. Bize bu imkanı sağlayan sayın belediye başkanımız olsun, yetkililer olsun hepsinden Allah razı olsun. İşsizlik çok kötü bir şey. İnşallah iş bulamayan vatandaşlarımız varsa gelsinler, buraya başvurularını yapsınlar” dedi.

Mustafa Şimşek ise “Yaklaşık bir aydır iş arıyorum. İlanı belediyenin internet sitesinde gördüm, bir araştırıp başvurmak istedim. Daha sonra kendimi burada buldum. Mülakat şimdilik iyi geçti, tekrardan bir görüşme yapılacak. İnşallah o da iyi geçer. Daha önce de başka bir firma tarafından yine burada başvurular olmuştu, ona da başvuruya gelmiştim. İnsanlara iş olanağı sağlıyorlar, teşekkür ederim” diye konuştu.