Gaziosmanpaşa'da kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı 3'üncü ofis açıldı

Kadınların ürettikleri ürünleri sattıkları Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Tanıtım ve Satış Ofislerinin 3'üncüsü açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Tanıtım ve Satış Ofislerinin 3'üncü şubesini düzenlenen tören ile hizmete açtı. Açılış Törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde açtığı kurslarla katılan kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini üretiyor. Ürettikleri ürünleri belediyenin açtığı ofislerde kendi belirledikleri fiyattan satıyorlar. Kadınlar bu şekilde hem sanat öğreniyor, hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde açılışı yapılan El Sanatları Tanıtım ve Satış Ofisi'nde yeni evlenecek vatandaşlar içinde birbirinden güzel ürünler bulunuyor.

“Hem sanat öğrenmiş oluyorlar hem de istihdam sağlıyoruz”

El emeği ürünlerin satıldığı ofislerin sayılarını arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Belediyemizin kültür sanat merkezinde verdiğimiz kurslar ile el emeği göz nuru ürünler üretiyorlar. Bizde bu ürettiği ürünleri satabileceği mekanlar açmaya çalışıyoruz. Şuana kadar açtığımız satış ofislerinin bugün 3.cüsünü açıyoruz. Açtığımız yerlerde vatandaşlarımıza bu ürünleri sergiliyoruz. Her bir vatandaşımız kurslarda öğrenip ürettiği ürünlerin fiyatlarını kendisi belirliyor. Belirlenen fiyatlarla birlikte bizde o ürünleri satıyoruz. Gelirini üretenlere takdim ediyoruz, böylece hem sanat öğrenmiş oluyorlar hem de istihdam sağlıyoruz. Böylece daha fazla hanımefendiler bu el emeği ürünleri üretmeye ve satmaya ilgi duyuyorlar. Satış ofislerimizin sayılarını arttırıyoruz. Burası aynı zamanda bir çeyiz evi gibi kızını veya oğlunu evlendirecekler buradan gerekli alışverişi yapabiliyorlar” dedi.