Gaziosmanpaşa'da katıldıkları ücretsiz kursla maske üreticisi oldular

Gaziosmanpaşa'da, belediyeye ait kurslarda ücretsiz kurs alan kadınlar, pandemi döneminde sterilize edilmiş hijyenik ortamlarda yıkanabilir maske üretimi gerçekleştiriyor. Ürettikleri maskeleri çeşitli kurumlara satan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, korona virüs (Covid-19) sürecinde hem maske ihtiyacını karşılama hem de evde duran kadınların aile ekonomisine katkı sağlaması için bir proje başlattı. Belediyenin Kadın Koordinasyon Merkezi, ilçede meslek sahibi olup ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınları Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirdi. İlk önce merkezde ücretsiz kurs alan kadınlar, daha sonra sterilize edilmiş hijyenik ortamlarda yıkanabilir maske üretimi gerçekleştirmeye başladı.

Pandemi döneminde hem üreten hem de aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar, günde ortalama 150 özel tasarımlı maske üretmeye başladı. Maskeler erkek ve kadınlar için ayrı ölçü ve özelliklerde üretiliyor. Erkekler için çeşitli renk ve desenlerde kravat ve maske kombini yapılırken, kadınlar için her kıyafete uyum sağlayacak özel tasarım maskeler imal ediliyor.

"Erkekler için kravatlarıyla takım olarak tasarladık"

Pandemi dönemini üretime dönüştürdüklerini dile getiren kursta öğreticilik yapan Emel Can, “Biz Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Birliği Müdürlüğü'nde çalışıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımla pandemi sürecini bu şekilde değerlendirdik. Daha sonra öğrencilerimizle beraber bunu gelire çevirdik. Güzel bir iş oldu, pandemi döneminde maske ihtiyacı olduğu için biz de bu işe yöneldik. Öğretmen arkadaşlarımla bu işe başladık, kesiminden paketlemeye kadar kendimiz yapıyoruz. Kadınların aksesuarlı kullanması için biraz daha süsledik. Erkekler için kravatlarıyla takım olarak tasarladık. Güzel siparişlerimiz var, öğrencilerimizin de evlerine katkıda bulunmuş oluyoruz. Çok ilgi var, üretmekte baya bir zorlanıyoruz. Ortalama günlük 100-150 maske üretiyoruz, sıkıştığımız zamanlar gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

"Modayı takip eden hanımlarımız bunları severek alıyorlar”

Maskelerin oya ve işleme işlemini yapan Emel Patik, “Arkadaşlarım ilk önce kesip, daha sonra bitiş aşamasına getiriyor. Daha sonra işleniyor, ben işledikten sonra tekrar arkadaşlarıma gönderiyorum. Onlar da son dikişlerini yapıyorlar. Daha sonra poşetlenip kullanıma sunuluyor. Günlük kullandığımız maskelerimize geleneksel el sanatlarımızı da katarak, hanımlarımızın beğenisine sunuyoruz. Modayı takip eden hanımlarımız bunları severek alıyorlar” şeklinde konuştu.