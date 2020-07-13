İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziosmanpaşa'da kaza: Trafik durdu

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki bir araç minibüse arkadan çarptı.

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki bir araç minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüs sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik durdu.


Kaza, Gaziosmanpaşa viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halde olan 34 AT 6719 plakalı Ahmet Aras'a ait minibüs seyir halindeyken 34 KU 9672 plakalı araç, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Sürücü şans eseri kurtuldu


Kaza sonrasında Tem Edirne istikametinde trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Ahmet Aras'ı araçtan kısa sürede çıkardı. Aras kazadan şans eseri yaralanmadan kurtulurken, minibüs ve diğer araçta maddi hasar meydana geldi. Araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.