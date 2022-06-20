Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesindeki daireler sahiplerini buldu

Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki dairelerin hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

TOKİ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Bağlarbaşı Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki dairelerin hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Abdullah Güler, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve hak sahipleri katıldı. 813 konut, 31 dükkan, 838 araçlık kapalı otopark, 15 bin metrekare yeşil alan, spor alanları, 4 adet çocuk parkı ve 3 adet basketbol sahasının oluşturulduğu projede vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bugüne kadar 5 bin 500 konutu hak sahiplerine teslim eden Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm çerçevesinde oluşturduğu otopark alanlarıyla otopark sorununu da çözüme kavuşturdu.

"Eylül ayına kadar tüm daireleri teslim etmeyi planlıyoruz"

Eylül ayına kadar tüm daireleri teslim etmeyi planladıklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili aslında şunun altını çizmek gerekiyor. Bu şehirde baktığımız zaman imarsız alanları imara kavuşturuyoruz. Ruhsatsız yerleri artık temelden kat mülkiyetli konuta dönüştürüyoruz. Yaşama riski taşıyan dokunduğunuz zaman yıkılabilecek olan binaları artık güvenli hale dönüştürüyoruz. Yaptığımız projede mümkün mertebe oradaki insanların özellikle Bağlarbaşı mahallesinde bir bakkalı bulmak için sağlık ocağına gitmek için bir yere yetişebilmek bir minibüse bilebilmek için belki başka araçlarla erişmeniz mümkündü. Şimdi bunları kademe kademe hem alışveriş yerlerini hem sağlık ocaklarını hem okul cami gibi donatı ihtiyaçlarını yerinde çözerek dönüşümün örneğini burada tüm halkımıza sunmuş olduk. 2019 yılında yeni bir süreç başlattık. Müteahhite devrediş yaptık. 20 katın üzerindeki binaların yarısını yok ederek sadece orada yaşayanların hak sahipleri sayısı kadar konut üreterek sizlerin sorununu çözmeyi kendimize vazife arz ettik. Burada karşımıza şu çıktı. O günkü maliyeti yaklaşık 300 milyon iken şu anda 700 milyona ulaşan bir maliyetle karşı karşıya kaldık. Bu maliyeti de bakanlıkla belediye olarak biz karşılamayla mecburen süreci yönetme durumunda kaldık. İnşallah hedefimiz şu 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamadan orada eğitim alacak çocuklarımızın okula gidecek şekilde bu daireleri teslim etmek. Yani eylül ayına kadar bu değerleri teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyum"

Yaşadığı mutluluğu dile getiren hak sahibi Hatice Ural, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. 1+1 yetiyor bana. Bir kızımla birlikte kalacağım. Eskiden gecekonduydu. Şimdi çok güzel oldu. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.