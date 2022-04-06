Gaziosmanpaşa'da kimyasal madde kazanındaki patlama sonrası iş yeri mühürlendi

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde yaşanan olayda kimyasal maddelerin depolama olarak kullanılan alanda bulunan ‘sodyum hipoklorit' tankında patlama meydana geldi. 2 kişinin zehirlendiği, 2 köpeğin telef olduğu olay sonrası çevredeki otların bitkilerin sararması üzerine harekete geçen belediye ekipleri iş yerini mühürledi.

Dün gece saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda Gaziosmanpaşa Karayolları mahallesi Kadir Akdoğan caddesi üzerinde bulunan ve kimyasal maddelerin bulunduğu depolama alanındaki ‘sodyum hipoklorit' tankında patlama meydana geldi. Tanktaki patlama nedeniyle işyerinin güvenlik görevlisi ile yan tarafta bulunan güvenlik görevlisi oluşan kimyasal sızıntı nedeniyle zehirlendi. Aynı zamanda çevrede bulunan 2 köpeğin telef olduğu olay sonrası işyerinin etrafında bulunan bitkilerin de sarardığı görüldü. Gece saatlerinde meydana gelen 2 kişinin zehirlendiği, 2 köpeğin telef olduğu ve işyerinin etrafında bulunan bitkilerin sarardığı olay yeri dron ile görüntülendi.

İş yeri zabıta tarafından mühürlendi

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken koku ihbarı üzerine AFAD ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemede fabrikanın, ruhsata uygun faaliyetlerde bulunmadığı tespit edildi ve iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Belediyenin çevre mühendisleri de sızıntı dolayısıyla olay yerinde inceleme yaptı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi, patlamanın yaşandığı cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan Öztürk, “Burada ruhsat hilafı tespit edildi. Ruhsatında depolama faaliyetinde bulunabilir ibaresi var. Halkın canını, malını, huzurunu tehdit edecek bir faaliyette bulunması durumunda ruhsatının iptal edileceği, özellikle ruhsatın altında da not olarak düşülmüş. Şu anda da sıkıntılı, tehlikeli bir sızma oldu. Ufak çaplı da bir infiale sebep oldu. Biz de idare olarak burayı mühürleyeceğiz, faaliyetten men edeceğiz, gerekli takibini de yapacağız” dedi.

Dehşet anlarını anlattı

Yan taraftaki işyerinin çalışanı Özkan Kobatan “Gece saat 3 - 4 sıralarında oluyor. İçeride galiba 5 -10 ton civarında büyük bir çamaşır suyu tankı var. O tank parçalanıyor. Yan tarafın bekçisi can havliyle oradan kaçıyor. Direkt kendisini hastaneye atıyor. Bizim gece bekçimiz hemen direkt 112'yi arıyor. İtfaiye ve ambulanslar beraber diğer ekipler geliyorlar. AKOM geliyor, bizim bekçi arkadaşımızı direkt ambulansla götürüyorlar. Kimya şirketinin bekçisi kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyor. Çamaşır suyu diyorlar ama içinde başka bir şey asit karışımı olabilir. Kimya şirketi olarak geçiyor. İçinde başka bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla çamaşır suyu zaten kokan şeyde çamaşır suyu şu an. Koku hala var. Şu anda bulunduğum kulübede kapıyı kapattığım zaman 5 - 10 dakika dışarıda durayım o kokuyu alıyorum. Yoğun havada zaten birazda sis vardı. Havada toplanan o şeyde bitkileri olduğumu gibi çürütüyor. İki tane köpeğimiz vardı. Bizim hep beraber baktığımız bir köpeğimiz vardı, o öldü. Yanda bir mermerci var onun köpeği vardı, gazdan etkilendi öldü. İki hayvan telef oldu, kahverengi bir köpeğimiz vardı. Onu da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından alındı, şimdi tedavi görüyor. İnşallah hayvanlar sağlıklarına kavuşacaklar” dedi.