Gaziosmanpaşa'da kumar operasyonu: 33 şahsa 60 bin lira cezai işlem uygulandı

Gaziosmanpaşa'da bir iş hanına kumar operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 33 şahsa toplamda 60 bin 27 TL cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri ise Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bulunan bir iş hanında kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendirerek harekete geçti. İş hanının giriş çıkışlarını takip eden ekipler, bir süre sonra adrese operasyon düzenledi. Operasyonda içeride 33 şahsın 17 adet yuvarlak masa etrafında iskambil kâğıtları, oyun pulları oyun zarları, poker pulları ile oyun oynadığı görüldü. Adres içinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde, oyun pulları, oyun zarları, poker çantası, iskambil kağıtları, yazboz kağıtları, kamera kayıt cihazı ve 1 adet LCD TV, 5 bin 350 lira, 200 Dolar ve 250 Euro para, ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 33 şahsa kişi başı bin 819 liradan toplam 60 bin 27 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan mekanda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İşyerinin sahibi olan şahsa ise ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.