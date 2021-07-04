Gaziosmanpaşa'da kursiyerler resimden müziğe yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nin sunduğu sanat eğitimlerine katılan öğrenciler, bir yıllık emeklerini yıl sonu gösterileriyle taçlandırdı. Yıl sonu etkinliklerinde öğrenciler, resimden müziğe kadar birçok dalda yaptıkları eserleri katılımcıların beğenisine sundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Sanat Akademisi 2020-2021 Eğitim Yılında Sanat Şöleni'nde öğrenciler Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde yeteneklerini sergiledi. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bu yıl yüz yüze ve uzaktan sanat eğitimleri alan binlerce genç pandemi kısıtlamaları sonrası bir araya geldi. İki gün sürecek yıl sonu etkinliklerinde müzik branşından olan öğrenciler konser verdi.

Programda halk müziğinden senfoni orkestrasına, pop-rock gruplarından piyano ve keman dinletilerine birçok branşta olmak üzere konserlerle öğrenciler hem eğlendi hem de yeteneklerini gösterdi. Ayrıca Çocuk Korosu, Gençlik Korosu ve Öğretmenler Orkestrası da konuklara müzik ziyafeti sundu. Yanı sıra, ebru, tezhip, hüsn-i hat, resim, obje boyama, maske boyama, okul öncesi atölyeleri gibi birçok etkinliğin yer aldığı programda çocuklar için de mini skeçler, tiyatro ve animasyon gösterileri yapıldı. Oktay Şenol da stand-up gösterisi ile konuklara eğlenceli anlar yaşatarak izleyenleri mest etti. Başkan Usta, öğrencileri dinleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Ardından katılan miniklere katılım sertifikası verdi.

“Duyarlılıklarından dolayı velilerimizi tebrik ediyorum”

Yeteneklerini sergilemeye teşvik eden aileleri tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gaziosmanpaşa'mızda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren müdürlerimizle beraber Gaziosmanpaşa'nın sanatla buluşması gerektiğinin büyük sorumluluğuyla yola çıktık. Tüm gayret ve çabalarımızı özellikle de çocuklarını sanata olan duyarlılığını görev bilen velilerimizi tebrik ediyorum. Onların desteği ve bize güveni çocuklarıyla birlikte Gaziosmanpaşa'ya sanatı getirme aşkı bizi bu işe daha çok dört elle sarılmaya zorunlu kıldı. Gençlerimiz sanata dokundukça ve sanata böyle sahip çıktıkça bizler de en güzelini yapmaya şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Birileri kendi dış dünyasına göre tahammül edemediği Gaziosmanpaşa'ya gönderme cüretini gösterenlere işte Gaziosmanpaşa burası ve o kişilere de buradan selam gönderiyorum. Sanatı Gaziosmanpaşa'da, sokaklarda hatta başka şehirlerde yaşatmaya Millet Bahçesi'nde milletle paylaşmaya Gaziosmanpaşalı gençlerle devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.