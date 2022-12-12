Gaziosmanpaşa'da meşaleli ve havai fişekli sürpriz evlilik teklifi

Gaziosmanpaşa'da bir genç, kız arkadaşına meşaleli ve havai fişekli sürpriz evlilik teklifi yaptı. Meşalelerin yakılması ve havai fişekleri patlatmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan genç kız, önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulunan sevgilisine "evet" yanıtını verdi.

Sürpriz evlilik teklifi, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Ali Başgil Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa'da yaşayan genç, kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak üzere arkadaşlarıyla buluştu. Genç adam sürpriz evlenme teklifi için arkadaşlarıyla hazırlıkların tamamladı. Genç adam sevgilisiyle yürüdüğü sırada, çiftin etrafını saran arkadaşları meşaleleri yaktı. Meşalelerle birlikte patlayan havai fişeklere anlama vermeye çalışan genç kız büyük bir şaşkınlık yaşadı. Diz çöken genç adam ise cebinden çıkardığı yüzükle sevgilisine evlenme teklif etti. Büyük bir sevinç yaşayan genç kız, yüzüğü taktıktan sonra ‘Evet' diyerek evlilik teklifini kabul etti. Sürpriz evlilik teklifi sonrası caddede renkli görüntüler oluştu.