Gaziosmanpaşa'da öldürülen gencin acılı ailesi konuştu

Gaziosmanpa'da, annesi ile birlikte teyzesini eve bıraktığı sırada silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Duman (21)'ın annesi ve kız kardeşi dehşet anlarını anlattı. Olay anında 5 kişinin içinde olduğu arabada olan kız kardeş ve anne birden ateş arasında kaldıklarını söylerken, saldırganların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Olay, 5 Aralık Pazar günü, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece'de ikamet eden Yunus Emre Duman, misafirliğe gelen teyzesini Gaziosmanpaşa'daki evine bırakmak için annesi ve kız kardeşiyle yola çıktı. Duman Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sol aldığı kurşunlar sonucu 21 yaşındaki Duman, aracın kontrolünü kaybederek park halindeki başka otomobile çarparak durabildi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan diğer üç kişi ise olayı yara almadan atlattı.

Olay anında arabada olan Anne Saadet Duman ve kızı Aleyna Beyza Duman yaşadıklarını anlattı.

“O anlar anlatılacak gibi değil”

Gözyaşları içinde olay anını anlatan Anne Saadet Duman, “Ablam bizdeydi, oğlum dedi ki, 'biz götürelim'. Normalde hiç gitmem. Ben de dedim ki, 'ben de sizinle geleyim'. Gittik güle oynaya, müzik çalıyordu, ne olduğunu anlayamadık. Saldırı anında mermiler yağdı. Zaten çocuğumun kafası arkaya düştü, 'annem' diye bağırdı. Onları idam etsinler, bu nasıl anlatılır. Anlatılacak bir şey değil, bunu yaşayan bilir. Sonra çocuğum arkaya doğru düştü. Ağızdan köpükler akıyordu, 21 yaşında daha, bebekti daha. Allah'tan bulsunlar inşallah. Tutuklansınlar, onlara ağır ceza istiyorum. Biz kıyamıyorduk dokunmaya, kıyamıyorduk bakmaya nazar değecek diye. Yüzü gözü sanki kalemle çizilmişti” diye anlattı.

"Arabanın içi insan dolu nasıl tararlar"

İçlerine ateş düştüğünü anlatan acılı baba Kemal Duman ise, “Bizim araba olay yerine geliyor. Kendi arabalarından inip, bizim arabayı tarıyorlar. Tutuklanmışlar 4 kişi. Bunların en ağır cezayı almasını istiyorum. Sesimizi duyurmak istiyoruz, bunlar idam edilsin istiyoruz. İçimizi yaktılar, içimiz yanıyor, bir masumu nasıl öldürürler. Nasıl kıyarlar, arabanın içi komple dolu nasıl tararlar. İçimize ateş düşürdüler. O kadar yakın ateş etmişler ki, bizim çocuklar arabanın içinden kovanları toplamışlar. Söyleyecek hiçbir şey yok” dedi.

“Ne olduğunu anlamadık, baktık abim vurulmuş”

Ne olduğunu anlamadığını ve bir anda ateş arasında kaldıklarını anlatan öldürülen gencin kız kardeşi Aleyna Beyza Duman, “O akşam biz oradan geçerken birden patlama sesleri geldi. Geldiğinde biz de şaşırdık, şok olduk. Ama böyle silahlı bir saldırı olduğunu bilmiyorduk. Arabadan indiğimizde fark ettik. O sırada ağabeyim orada vuruldu, kaybettik. Biz de kaybımız da büyük. Bu kişilerin de ceza almasını isteriz, hem de en ağır cezayı. Hem orada neden orada polisler veya bekçiler bulunmuyor. Bundan da şikayetçiyiz. Neden herkesin elinde silah alıyor, bunlardan da şikayetçiyiz. En ağır cezayı alsınlar inşallah, bizim canımız yandı. Biz orada onun yüz ifadesini unutmuyoruz. Bu konu öyle unutulup kapanmasın. Her şeyin en ağırını hak ediyorlar” şeklinde konuştu.