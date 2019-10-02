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Gaziosmanpaşa'da “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Yaya Öncelikli Trafik” kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa’da “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Yaya Öncelikli Trafik” kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa'da “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe destek veren öğrenciler, Başkan Usta ile birlikte sürücülere yaya önceliği için uyarılarda bulundu.


Gaziosmanpaşa'da “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Yaya Öncelikli Trafik” kampanyası kapsamında düzenlenen etkinliğe Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve öğrenciler katıldı. Ellerindeki pankartlarla yaya geçidinden geçen öğrenciler, sürücülere yayaların önceliği hakkında uyarılarda bulundu.



"Kurallara uyan şoförlere her zaman ihtiyacımız var"


Yaya geçidinde duran sürücülerle konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün okullarımızla beraber Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziosmanpaşa'da merkezimizde yayalar öncelikli projesi kapsamında bir tatbikat yapıyoruz. Yaya geçidinde duran, kemerini takan, kurallara uyan şoförlere her zaman ihtiyacımız var. Önceliğimiz tabi ki yayalar” dedi.



“Yurt dışında yayalara çok önem veriliyor"


Etkinliğe katılan öğrencilerden Selen Alpergin, “Yurt dışında yayalara çok önem veriliyor. Bizim ülkemizde de böyle uygulamalarla bir duyuru başlatacağız. Yaya geçidinde yayaların öncelikli olduğunu ve onlara dikkat etmelerini söyleyeceğiz” derken, Emir Çelik ise, “Buraya bugün ülkemizde yaya geçitlerinde yayalara yol verilmediği için dikkat çekme amaçlı geldik. Yaya geçidine adım attığımız anda yol vermeleri gerekiyor ama yapmadıklarını anlatacağız. Pankartlarla söylediklerimizi destekleyeceğiz” diye konuştu.

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