Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanlarından ‘Anneler Günü' sürprizi

Sürprize destek veren Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, çiçek kolonya ve koruyucu götürerek sağlık çalışanları ve annelerini cep telefonuyla görüntülü görüştürdü.

Korona virüs(Covid-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, sağlık çalışanları bu süreçte en önemli mücadeleyi verenlerin başında geliyor. Pandemiye büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, çoğu zaman bulaş ihtimaline karşı ailelerinden uzak kalıyor. Bu nedenle sağlık çalışanları, Anneler Günü münasebetiyle uzak kaldıkları annelerine anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri çiçeklerle annelerin kapısını çaldı

Sağlık çalışanlarının Anneler Günü sürprizine Gaziosmanpaşa Belediyesi de ortak oldu. Görevde oldukları için bazı sağlıkçıların Gaziosmanpaşa Belediyesini arayıp annelerine sürpriz yapmak istediklerini belirterek yardım istemeleri üzerine belediye, durumu olumlu karşılayarak ellerinde çiçek çikolata ve koruyucu maskeyle annelerin kapısını çaldı. Sürprize destek veren Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, sağlık çalışanları ve annelerini cep telefonuyla görüntülü görüştürdü. Anneler Günü'nü kutlanan, hanımlar ise o anlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anneler Günü belediye ekipleriyle görüntülü arayarak kutladı

Pandemi hastanesinde hemşire olarak görevli kızı Serpil Selamet, cep telefonundan görüntülü olarak bağlandığı annesi Sultan Gedik'in Anneler Günü'nü kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran anne Gedik ise, “Çok sevindim, çok mutlu ettiniz beni. Allah bütün sağlık çalışanlarımızı korusun” diyerek teşekkür etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerinin diğer bir adresi ise, yine sağlık çalışanı olarak görev yapan Gözde Özdal'ın evi oldu. Belediye ekiplerini karşısında gören anne Mensur Özdal, yaşadığı şaşkınlığın ardından kızına ve belediye ekiplerine sürpriz için teşekkür etti. Sağlık çalışanı kızı Gözde Özdal ise “Anne seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun” diyerek anneler gününü kutladı.