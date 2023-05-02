Gaziosmanpaşa'da şapka ve çorap çalan şahıs kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinden gündüz vakti şapka ve çorap çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, şahsın rahatlığı izleyenleri şaşırttı.

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, gündüz saatlerinde iş yerine geldi. Kapıda bulunan şapkalar ve çoraplara bakan şahıs, bir süre sonra beğendiklerini montuna saklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, hırsızın rahatlığı pes dedirtti.