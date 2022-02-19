Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar yakalandı

Gaziosmanpaşa'da alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında husumetli olduğu kişilere ateş eden saldırganlar yakalandı. Saldırganların olayı gerçekleştirmeden önce görüntülü arayarak yaralanan kişilere 'sizi öldüreceğim' dediği öne sürüldü.

10 Şubat Perşembe günü, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda, sokak ortasında 5 kişi silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonunda Ahmet Y. hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. Konu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırı sonucu da yaralanan H.Ü isimli kişinin de ifadesini aldı.

Telefonla görüntülü aramışlar

Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan H.Ü.'nün ifadesinde, şahısların alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları bu sebeple olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi. Bunun yanı sıra saldırı gerçekleşmeden önce, saldırganların görüntülü şekilde aradıkları ve yaralanan kişilere 'sizi öldüreceğim' dediği öne sürüldü.

Kıskıvrak yakalandılar

Cinayet Büro Amirliği şahısların kimliklerini tespit ederek izini sürdü. Kimlikleri tespit edilen Mehmet E. K., Ali K., Uğur K., Muhammed İ., ve Özer İ. yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahısların olaydan sonraki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.