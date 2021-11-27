Gaziosmanpaşa'daki kavgada 1 kişiyi yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Gazismanpaşa'daki silahlı kavgada bir kişiyi bacağından vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Samet G. ile Emrullah S. arasında laf atma meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Yanında silahı olan şüpheli Samet G., Emrullah S.'yi bacağından vurmuştu. Olayın ardından çevredekiler tarafından dövülen Samet G., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Samet G. adliyeye sevk edildi.