Gaziosmanpaşa'dan sel bölgesine yardım eli

Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, afetzedelere destek olmak için bölgeye 3 tır yardım malzemesi ile çalışmalarda görev yapmak üzere 1 adet vidanjör gönderdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından sonra bu kez de Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda ilçedeki STK'ların da destekleriyle sel mağdurlarına yönelik içme suyu, temizlik malzemesi, gıda ve kıyafet gibi birçok temel ihtiyacın yer aldığı 3 tır yardım malzemesi toplandı. Bozkurt, Abana ve Ayancık ilçelerindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere gönderilen yardım tırları ile birlikte çalışmalarda kullanılmak üzere 1 adet vidanjör de bölgeye sevk edildi. Yardım malzemeleri, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) yetkilileri, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) yetkilileri ve vatandaşlar tarafından Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan dualarla uğurlandı. Öte yandan Başkan Usta, uzman bir ekiple incelemeler yapmak üzere bu gece sel bölgelerine doğru hareket edecek.

“Öncülük yapmak adına farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı yapıyoruz”

Yardım tırlarını yola çıkacağı bölgede açıklama yapan Başkan Usta, “Ülkemizin son günlerde karşılaşmış olduğu durumlar hepimizce malum. Başta sel ve deprem felaketleri. Dünyanın belki de yüz yılda karşılaşmadığı yangın felaketi ve şimdi de çok ender rastlanan şekliyle. Bir felaketle karşı karşıyayız. Millet olarak bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Devlet millet işbirliği içerisinde bugüne kadar olanların üstesinden geldik. Çok hızlı hareket eden devletimizin bütün organlarına destek olmak amacıyla sizlerin destek ve duasıyla bu tırlarımızı ve iş makinamızı yarın orada olacak şekilde uğurluyoruz. Orada çok büyük bir felaket yaşanıyor. Büyük mağduriyetler, çökmüş binalar kaybolmuş insanlar var. Bir dilim ekmek bulamayan bir yudum su içemeyen duruma düşmüş insanlar var. Ama biz burada sizlerin desteğiyle öncülük yapmak adına farkındalık oluşturmak adına bu çalışmayı başlattık” dedi.

“İnsanlık olarak üzerimize düşen mesajı almalıyız”

Başkan Usta, doğru yapılaşmanın önemini vurgulayarak, “Belki insanlık olarak bizler de buradan pay almak, üzerimize düşen mesajı almak, ders çıkarmak durumundayız ki yapacağımız her türlü yapılaşmayı, kuracağımız her türlü şehirleri ve kentleri alacağımız tedbirleri bu ölçüde dikkate alalım. Hep birlikte bu sorunların üstesinden gelerek inşallah bundan sonra bir daha böyle durumlara maruz kalmamak adına millet olarak bu dayanışmayı sürdürür, millet olarak bu tedbirleri alır ve bunlara uyarız” şeklinde konuştu.