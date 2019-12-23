Gaziosmanpaşalı çocuklar zorlu parkurda yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa'da çocuklar ve aileleri, Çocuk Oyunları Festivali'nde kurulan zorlu parkurda yeteneklerini sergiledi.

Çocukları küçük yaştan itibaren bedensel aktivitelere ve spora yönlendirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Çocuk Oyunları Şenliği” düzenledi. Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte 5-9 yaş arası 500 çocuk sportif yeteneklerini sergiledi. Çocuklar, sürat, esneklik, kuvvet, denge, reaksiyon ve dayanıklılık parkurlarında zamanla yarıştı. Birincilik için kıyasıya mücadele eden çocuklara aileleri de tribünden destek verdi. Parkura anne ve babasıyla çıkan 5 yaşındaki miniklerin çabası ise renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmanın sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren 15 çocuğa plaket, etkinliğe katılan tüm yarışmacılara ise günün anısına hatıra madalyası takdim edildi.

"Hedefimiz her bir gencimizin en az bir spor dalıyla uğraşmasını sağlamak"

Çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Çocuklarımızın okul aralarında evde stres atamadıklarını düşünerek onları sporla buluşturmayı hedefledik. 5-9 yaş arasındaki çocuklarımıza yeteneklerine göre sınıflandırma yaparak, sporla ilgili bir alan açmaya çalışıyoruz. Hedefimiz milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçe spor müdürlüğümüzle işbirliği yaparak her bir gencimizin en az bir spor dalıyla uğraşmasını sağlayabilmek. Burada çocuklarımızın heyecanına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Bugün burada 500 civarında çocuğumuz var. Aileleri onlardan daha mutlu. Ailelerin bu işe daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz" diye konuştu.

"Spor hayatımızda çok önemli bir şey"

Çocuklarını her zaman spora yönlendirdiğini belirten anne Özlem Örnek, "Güzel geçiyor. Hafta sonu belediyemizin düzenlediği şeyler güzel oluyor. Çocuklarımız arada eğleniyorlar. Bir kızım daha var oda yarışacak. Eğlenceli geçiyor. Teşekkür ederiz. Spor hayatımızda çok önemli bir şey. Çocuklarımı her zaman spora yönlendirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Keşke bizim zamanımızda da olsaydı"

Kızıyla eğlenmeye geldiğini ifade eden Ramazan Nergiz, "Kızımla eğlenmeye geldik. Çok güzeldi. Muhteşem bir kalabalık var. Keşke bizim daha zamanımızda olsaydı. Kızım parkurda zorlanmadı. Evde de çok fazla durmadığı için burada birinci oldu. Spor insanlık için çok önemli" dedi.

"Minikler şenlikten memnun"

5 yaş altı grupta birinciliği elde eden ve mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Ballıkaya, "Çok güzeldi. Birinci olduğum için çok mutluyum. Zorda değildi. Parkurda takla attım, zıpladım, kaydım, top attım. Buraya babamla geldim. Bana yardım etti. Spor yapmayı seviyorum" diye konuştu. Spor yapmayı sevdiğini belirten ve 5 yaş altı grupta üçüncü olan Sedat Ali Karabük, "Etkinlik iyi geçti. Burada tırmandım, takla attım, topları attım. Annemle geldim. Spor yapmayı seviyorum. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.