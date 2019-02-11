Gaziosmanpaşalı gençler Eğitim ve Kariyer Buluşmaları'yla geleceğini planlıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Eğitim ve Kariyer Buluşmaları, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşalı gençler, medya ve iş dünyasındaki başarılı isimlerle bir araya gelerek meslek seçimleri ve kariyer planlamalarına dair önemli bilgiler edindi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlerin meslek seçimi ve kariyer planlamasına katkı sunacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Eczacı-İşadamı Ataman Özbay, Eğitim ve Yaşam Koçu Kadir Koç, Zarafet ve İletişim Uzmanı Ayça Kuru ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan'ın katılım gösterdiği 2'nci Eğitim ve Kariyer Buluşmaları, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

“Yapay zekanın ele geçireceği meslekler: güvenlik, banka memuru, şoför”

Dijital Kariyer ve Geleceğin Fırsatları konulu konuşmasında yapay zekanın meslekler üzerindeki etkilerine değinen USMED Başkanı Said Ercan, “Editör, psikolog, sosyolog, genel sosyal bilimler, hasta bakıcılığı, sağlıkçılar, eğitmenler, bilim insanı gibi meslekleri yapay zeka ele geçiremeyecek. Ele geçireceği meslekler arasında, şoför, mavi yaka çalışanları, acentecilik, pastacılık, güvenlik, hakemlik ve banka memurluğu gibi meslekler bulunuyor. Geleceğin popüler meslekleri de siber güvenlik uzmanı ve insan ve robot kaynakları gibi meslekler olacak” dedi.

“İş hayatında mavi kurtarıcı renktir”

İş hayatında imaj ve giyinme kurallarının püf noktalarına değinen Zarafet ve İletişim Uzmanı Ayça Kuru, “Öncelikle gülümsemek çok önemli. Gülümsemeniz kıyafetinizdir. Enerjinizi yükseltmek ve güçlü görünmek için kırmızı giyinin. Sarıdan uzak durun. Yeşil güven verir. İş hayatında mavi kurtarıcı renktir. Mavi insanı sakinleştirir. Pembe naif bir renktir, ikna ve sempati rengidir. Belli bir favori renginiz olsun. Renkler kadar aksesuarlar da önemli. Herkesin kolunda mutlaka saat olmalıdır. Gözlük kullanıyorsanız gözlüğün temizliği çok önemli. Erkekler, eşyalarını ceplerine koyup kötü görüntü oluşturacağına çanta kullanmalı. Tırnak bakımı da çok önemli. İş hayatında giyiminizi kendi tarzınıza göre ayarlamalısınız. Belli bir tarzınız ve stiliniz olsun. Aynı kıyafetleri iki gün üst üste giymeyin. Kendi imajınızı oluşturun” dedi.

Eğitim ve Yaşam Koçu Kadir Koç da kariyer planlaması ve sınavlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarının meslek ve bölümlerdeki karşılığı ve atanma durumları hakkında bilgi verdi. Eczacı-İşadamı Ataman Özbay ise iş hayatındaki başarı adımlarını gençlerle paylaşarak girişimci olmak isteyen gençlere tecrübelerini anlattı.

Programa katılanlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Programda ayrıca Ataman Özbay, “7 Yaşımda Bindiğim Kamyonun Frenleri Patladı ve Hayata Yuvarlandım” isimli kitabını imzalı olarak gençlere hediye etti. Program, konuklara plaket ve katılımcılara katılım sertifikası verilmesinin ardından son buldu.