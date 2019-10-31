Gaziosmanpaşalı sporcular dünya üçüncüsü oldu

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü Kız Kata Milli Takımı, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu.

Karatede sezonun en önemli organizasyonu Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlendi. 95 ülkeden bin 557 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile rekor kıran Milli Takım, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlı ekip, genel sıralamada şampiyonayı Mısır'ın ardından ikinci olarak bitirirken Gaziosmanpaşalı milli sporcular başarılarıyla gurur yaşattı.

Asker selamı verdiler

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları Şule Azra Akbulut, Zehra Kaya ve Damla Su Türemen'den oluşan Kız Kata Milli Takımı üçüncülük maçında Rusya'yı mağlup ederek bronz madalya kazandı. Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları Burak Arslan, Emin Aksoy ve Sabri Doğan Başer'den kurulu Erkek Kata Milli Takımı ise dünya beşincisi oldu. Şampiyonadan rekorla dönen milli karateciler organizasyon sonunda asker selamıyla, Barış Pınarı Harekatını sürdüren Mehmetçiğe destek verdi.