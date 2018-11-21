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Gaziosmanpaşalı sporcular Milli Takımı Avrupa'da temsil edecek

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nün Şule Azra Akbulut, Ayça Altınbaş ve Rümeysa Zurnacı’dan oluşan Genç Bayan Kata Takımı, 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka’da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü'nün Şule Azra Akbulut, Ayça Altınbaş ve Rümeysa Zurnacı'dan oluşan Genç Bayan Kata Takımı, 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.


Ülkemizi Avrupa ve Balkan karate şampiyonalarında temsil edecek Milli takım seçmeleri Rize Yenişehir Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Türk karatesinin genç yeteneklerinin tatamiye çıktığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 49 ilden 791 erkek, 588 bayan sporcu mücadele etti.


Genç bayan Kata takımından büyük başarı


Genç Bayan A Takımı seçmelerinde 1'inci olan Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları Şule Azra Akbulut, Ayça Altınbaş ve Rümeysa Zurnacı ülkemizi 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Aynı zamanda sporcular 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan Balkan Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda da milli formayla tatamiye çıkacak.


Milli müsabakalara hazırlanacaklar


Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü'nün diğer başarılı sporcuları Rabia Karaaslan, Zehra Kaya, Gözde Daniş Genç Bayan B takımı seçmelerinde 3'üncülüğü elde etti. Emin Aksoy, Burak Arslan ve Onur Çot'tan oluşan Genç Erkek Kata Takımımız da seçmelerde 3'üncü oldu. Sporcularımız, Karadeniz ve Hazar ülkelerinde düzenlenecek şampiyonalarda milli formayla mücadele verecekler.


Ferdi kata dalında 2 madalya


Ferdi kata dalında ise Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcularından Emin Aksoy Kata Erkek Ümitler'de 2. olarak gümüş madalya kazanırken, Kata Bayan Ümitler'de 3'üncülüğü elde eden Şule Azra Akbulut bronz madalyanın sahibi oldu.

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